        Manisa FK: 5 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Manisa FK: 5 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 14. hafta açılış maçında Manisa FK sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 21.11.2025 - 22:29 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:29
        Manisa FK farka koştu!
        Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Manisa FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

        Stat: Manisa 19 Mayıs

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emre Doğu, Yusuf Susuz

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 46 Ahmet Şen), Ada İbik, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Ayberk Karapo (Dk. 62 Umut Can Aslan), Yunus Emre Yüce (Dk. 41 Osman Kahraman), Lindseth (Dk. 71 Diony), Burak Süleyman (Dk. 71 Adekanye), Muhammed Enes Kiprit

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Halil Eray Aktaş), Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Dk. 46 Hasan Alp Kaya), Kadir Karayiğit, Mert Menemencioğlu, Ulaş İmergi (Dk. 58 Kayra Saygan), Kürşat Türkeş Küçük, Sefa Gülay, Osman Kaynak (Dk. 81 Enes Demirtaş), Ahmet Bolat (Dk. 79 Arda Birinci)

        Goller: Dk. 24 Yunus Emre Yüce, Dk. 33 Burak Süleyman, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 68 Osman Kahraman, Dk. 83 Diony (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 74 Cissokho (Manisa FK)

