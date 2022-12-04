Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig
ABONE OL

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor! Sok bek için Brezilyalı yıldız... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Sürpriz Sambacı!
Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani çıldırdı! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda maç çıkışı VAR monitörünü yumrukladı!
FUTBOL Uruguay futbolcusu Edinson Cavani çıldırdı!
Güney Koreli futbolcu Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti! 1 hafta da 2 milyon takipçiye sahip oldu!
FUTBOL Herkes onu konuşuyor! 2 milyon takipçi
Trabzonspor'a Bruno Peres cezası!
FUTBOL Trabzonspor'a Bruno Peres cezası!
Pele'nin son durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı? Pele'nin hastalığı ne? - Spor haberleri
FUTBOL Pele'nin durumu için yeni açıklama
Galatasaray'da Icardi ve Sergio Oliveira ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Ne zaman dönüyorlar? Açıklama geldi
Wanda Nara durmak bilmiyor! Sosyal medyada öyle pozlar paylaştı ki görenler gözlerine inanamadı!
FUTBOL Wanda Nara durmak bilmiyor!
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı ödül törenine katıldı! Georgina Rodríguez'in mavi ışıltılı elbisesi göz kamaştırdı!
FUTBOL Georgina göz kamaştırdı
Hapis tehlikesiyle karşı karşıyaydı! Hırvat model kimseyi umursamadı, tribünden yeni pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti!
FUTBOL Hırvat model kimseyi umursamadı!
Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
FUTBOL Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.