Manisa BŞB startta kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 4 mağlubiyetle alt sıralara demir attı. Ligde Türk Telekom'a da evinde 27 sayı farkla 77-50 yenilen Manisa temsilcisi, 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-06 12:35:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.