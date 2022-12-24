Manisa potada Bahçeşehir'le oynuyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 yenilgi alarak son sıraya demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın 12'nci haftada evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Manisa temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 12'nci sıradaki İstanbul ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-12-24 11:48:04



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