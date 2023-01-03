Levent Eriş: Birçok takımın yapmayacağı yapı oluşturduk



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla Play-Off yarışında tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Levent Eriş, iyi bir konumda olduklarını söyledi. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Levent Eriş, "Ligde mücadele ettiğimiz birçok takımdan çok daha az bir bütçeyle kurulmuş bir takımız. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini bildiğimiz için altyapımızdan çıkan oyuncularımıza, genç oyuncularımıza şans veriyoruz. Bu sezon altyapımızdan yetişen Mehmet Uysal ve Ayberk Karapo'nun yanı sıra kadromuza kattığımız Fırat Sarı, Kadir Kaan Yurdakul gibi genç yetenekleri oynatarak birçok takımın yapmayacağı bir yapı oluşturduk" dedi.

"Büyük bütçelerle kurulan takımlarla kıyaslandığı zaman yerimizin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum" diyen Eriş, "Ligde 2'nciyle 4, 6'ncıyla 2 puan farkımız var. Ligin ikinci devresinde üzerimizde olan 5 takımla içeride oynayacağız. O 5 maçı kazanırsak kimsenin hayal etmeyeceği noktada ligi tamamlayacağız. Sezon başında son dakikalarda kaybettiğimiz puanları da hesaba katarsak çok iyi bir grafik sergilediğimizi görebiliyoruz. Bizi ilk yarıda üzen Altay, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor maçları oldu. O puanları almış olsaydık beklentilerimizin çok üzerinde bir ilk devre geçirecektik. Biz bir hayalle yola çıktık ve bunu gerçekleştirmek için mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

"ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Mevlüt Aktan ve yönetimin desteğine de dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Oluşturduğumuz yapı her ne kadar zor bir yapı da olsa başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyelerimizin desteği ile önemli bir yol kat ettik. Özellikle altyapıdan oyuncu çıkarma noktasında bizlere verdikleri destek, duydukları güven bizim için son derece önemli. Çok para harcayan takımların değil doğru yapılanma ile yola çıkan takımların başarılı olduklarını görüyoruz. Geçen sezon bu ligde şampiyon olan Ümraniyespor ve İstanbulspor bunun en güzel örneği. Biz de bu yapıyı geliştirerek ve zenginleştirerek takımımızı hedefe taşımak istiyoruz. En son içerde oynadığımız Tuzlaspor maçında altyapıdan 3 oyuncu ile oynadık. Bu ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir olay. O çocukların burada oynamaları Manisa için çok değerliydi. Biz altyapıya çok önem veren bir kulübüz. O tabloyu görmek benim için çok büyük bir gururdu. Ligin son müsabakası olan Pendik müsabakasında 7 tane 18-21 yaş arasında oyuncu ile oynuyorsunuz" diye konuştu.

"GENÇLERİN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Transferle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Levent Eriş, "Biz kimseye hayal satmıyoruz, sezon başında şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan tüm kulüpler etkilendi. Biz doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Oyunculara çok güveniyorum. Genç oyuncularının sayısını daha artırmak istiyoruz. Burası artık yetiştirici ve yarışmacı olan bir kulüp haline dönüşmeye başladı" dedi.

"TRANSFERDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAĞIZ"

Transfer süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Ne tip oyuncu aradığımızın kriteri belli. Oyuncu isimleri çok dönüyor. Türkiye'deki yabancı oyunculardan da bulalım yoksa yurt dışındaki yabancı oyunculardan mı alalım? İki yabancı oyuncu hakkımız var. İsimler çok fazlasıyla var. Aceleci olmak istemiyoruz. Biz iç saha galibiyetlerine etki edecek oyuncu istiyoruz. Birinci ligde 10 puan farkla bitirip de Play-Off'a kalmayan takımlara çok şahit oldum. Zaman ne gösterecek bilemiyorum. Çok parayla da bu işler olmuyor, doğru planlama, doğru tercihlerle en güzel başarı yakalanabilir" şeklinde konuştu.

"19 MAYIS STADI'NI BEKLİYORUZ"

Bakım-onarım çalışmaları yarıda kalan Manisa 19 Mayıs Stadı'yla ilgili soruyu da cevaplayan Eriş, "Manisa 19 Mayıs Stadı, Manisa şehrinin mabedi. O dokuda seyirci oraya çok daha fazla gelecek. Orası bizim için olmazsa olmazımız. Keşke o stadın açılmasını sağlayabilsek. Oraya binlerce insanımız gelecek. Şehir takımlarına karşı mücadele ettiğimiz bir süreç var. O yüzden biz o sahanın her tarafını kullanmak zorundayız. En kısa sürede Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle stadın tamamlanıp faaliyete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Levent Eriş'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2023-01-03 15:09:42



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