Akhisarspor'da Karabak dönemi

AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını amatöre düşme hattında tamamlayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Akhisarlı antrenörlerden Şentürk Karabak getirildi. Theofanis Gekas'ın vedası sonrası son maçlara Mehmet Orhan Kesken yönetiminde çıkan yeşil-siyahlılarda Karabak ve ekibi dün işbaşı yaptı. Karabak'ın ekibinde Önder Arık, Kemal Gezer ve Ercan Yağcı da bulunacak. Evren Özbey başkanlığındaki Akhisarspor'da yönetimde değişiklik olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kulüp yönetimini devralmak için yaz aylarında da talip olan Mikail Kaplan'ın Özbey yönetimiyle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-01-05 11:34:23
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