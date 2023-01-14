Somaspor, Batman'da sahaya çıkacak

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor yarın ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Batman Petrolspor cezası nedeniyle sahaya seyircisinden yoksun olarak çıkacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir deplasman müsabakasına çıkacaklarını belirterek, "Devre arasını iyi geçirdik. Çok çalıştık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-01-14 10:47:35



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