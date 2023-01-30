Manisa FK umudunu kaybetmiyor

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme potasında yer alan Altaş Denizlispor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yarışında yara alsa da umudunu kaybetmedi.
Üst sıralardaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayamayan siyah-beyazlılar 7'nci Beyçimento Bandırmaspor'u 5 puan geriden takibini sürdürdü. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş ise 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör Kazım Akgün değerlendirmelerde bulundu. Sahaya mutlak 3 puan için çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Akgün, "Seyir zevkli, güzel maç oldu. Hafta içinde hücum bölgesine yaptığımız transferlerin takıma katılmasıyla birlikte çok daha iyi durumda olacağız. Oyuncularımız bundan sonraki maçlarda bize çok katkı sağlayacak. Genç bir takımız ve enerjimiz yüksek. Sezonu Play-Off'ların içinde bitireceğiz. Bundan sonraki maçlarda yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-01-30 11:59:02
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