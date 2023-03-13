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Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Gamze son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Gamze son yolculuğuna uğurlandı


Doğan ÇİZMECİ / (MANİSA), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki evinde ölü bulunan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Gamze Eren (27), toprağa verildi.
Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesinde meydana geldi. Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti. Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eren'in cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Eren için pazar günü cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Eren'in yakınları katıldı. Genç kadın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-03-13 13:15:52

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