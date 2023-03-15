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Hülya'yı pompalıyla öldüren eski kocasına müebbet hapis istemi

DHA

Hülya'yı pompalıyla öldüren eski kocasına müebbet hapis istemi


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kıskançlık nedeniyle, boşandığı eski eşi Hülya Alkan'ı (34) sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Ali Alkan (41) için 'tasarlayarak kasten öldürme' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Olay, geçen yıl 17 Kasım'da, Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, 24 Eylül 2022'de anlaşmalı olarak boşandığı, fakat akraba oldukları için aynı soyadı taşıyan 3 çocuğunun annesi Hülya Alkan'ın, K.Ü. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. İddiaya göre bu durumu eski eşine soran ve 'Evet, evleneceğiz' cevabını alan Ali Alkan, kıskançlık krizine girdi. Sabah saatlerinde eski eşinin servis aracından indiği durakta bekleyen Ali Alkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünün sol kısmından vurulan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eski eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp ateşledi. Hülya Alkan, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çenesi parçalanan Ali Alkan ise hastanedeki tedavisinin ardından 22 Aralık'ta tutuklandı.
'EVLENMEMESİNİ SÖYLEYECEKTİM, EĞER BUNU KABUL ETSEYDİ ONU ÖLDÜRMEKTEN VAZGEÇECEKTİM'
Ali Alkan savcılıktaki ifadesinde, 18 yıl evli kaldığı eşiyle müşterek çocukları olması nedeniyle aile birliğini yeniden kurmak için tekrar evlenmek istediğini belirterek, "Bunu sağlamak için zaman zaman kendisini aradım, mesaj gönderdim ve yanına gidip konuştum. Ancak, tüm bu isteklerime olumsuz cevap verdi. Benimle tekrar evlenmeyeceğini söyledi. Eşimin başka biriyle sevgili olduğunu duydum. 'Kadir Ü.'ye eşimle ne ilgin var' diye mesaj attım. Bana 'Yaklaşık 1 aydır görüşüyoruz, evleneceğiz' dedi. Durumu Hülya'ya sordum. O da bana doğru olduğunu, hatta çocukların da durumdan haberdar olduğunu söyledi. Hatta 'Çocukları da alıp Kadir ile birlikte yaşayacağım' dedi. Bu durum beni daha çok sinirlendirdi. Öldürmeden önce ona evlenmemesini söyleyecektim. Eğer bunu kabul etseydi onu öldürmekten vazgeçecektim. Eski eşim Hülya'yı öldürdüğüm için çok pişmanım. Keşke böyle bir eylemde bulunmasaydım. 18 yıllık geçmişim ve eşimin başla birisi ile evleneceği düşüncesi beni bu duruma itti" dedi.
Soruşturmanı ardından Ali Alkan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Hülya Alkan'ın ailesinin avukatı Yalçın Arcak, "Hülya Alkan, arkasında 3 acılı evlat ve ailesini bıraktı. 'Kadın cinayetleri durduracağız' diyoruz, bunun için mücadele veriyoruz ama ne yazık ki her gün bir yenisi daha ekleniyor. Hülya Alkan'ın kanının yerde kalmaması için sanığın en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Sanık Alkan'ın olayda kullandığı pompalı tüfeği arkadaşından temin ettiğine dikkat çeken avukat Arcak, "Arkadaşı tüfeği ava gideceğini söylediği için verdiğini söylüyor. Bir silah temin etmek bu kadar basit olmamalı. Günümüzde caniler internet üzerinden ya da başka yollarla silahları temin edebiliyor. Ne yazık ki kadınlarımızı katlediyor, öldürüyorlar. Hiçbir şekilde bir insanı öldürmek için geçerli bir sebep olamaz. Sanığın ömür boyu cezaevinde kalması gerektiğini düşünüyor ve buna inanıyoruz. Konun takipçisi olacağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-03-15 18:52:03

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