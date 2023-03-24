Manisa BŞB'yle Merkezefendi derbide rakip

MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bilet fiyatları 25, 50 ve 75 TL olarak belirlendi.
Ligdeki ilk sezonunu geçiren ev sahibi Manisa BŞB, 6 maçta 5 galibiyetlik serinin ardından geçen hafta lider Türk Telekom'a deplasmanda 98-84 mağlup oldu. Evindeki son 4 maçını kazanan Manisa ekibi, 21 haftada 8 galibiyetle düşme hattına 2 galibiyet fark attı. Bu sezon 21 maçta 10 galibiyetle Play-Off hattında bulunan Denizli temsilcisi Merkezefendi, iç sahada son 8 maçını kazanmasına rağmen deplasmanda son 4 maçta 0 çekti.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2023-03-24 11:00:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.