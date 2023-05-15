Manisa FK umudunu korumak istiyor

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de önceki hafta evinde Göztepe ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp Play-Off yarışında ağır yara alan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak.

Sıralamada 53 puanla 10'uncu durumda, Play-Off'un 5 puan gerisinde yer alan Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, sonuna kadar Play-Off yarışını kovalamak istediklerini söyledi. Kazanmalarının ilk 7 sıra için yeterli olmayacağını belirten Koşukavak, "Biz kazanırken, rakiplerimizin de mutlak kayıplar yaşaması gerekecek. Önümüzde 3 takım bulunuyor. Son düdüğe kadar umudumuzu korumak istiyoruz" dedi.

Manisa FK'da kadro dışı kalan Adem Büyük ve Nizamettin görev yapmayacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-05-15 11:36:04



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