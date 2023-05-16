Turgutluspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

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TURGUTLU, (DHA)

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Hasan Avcı, Turgut Evran, Nesim Karenfil

TURGUTLUSPOR: Yunus Mehmet Emir (Dk. 46 Hakkı), Zeki (Dk. 34 Okan), Kemal (Dk. 75 Aziz Temel), Hüseyin Can, Berkant (Dk. 75 Ayhan), Ekrem, Osman Efe (Dk. 82 Berat), Mert İsmet Aşıcı, Mert Önal, Sinan

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Gürkan (Dk. 82 Melih Enes) Emre, Tayfun, Sancar, Mücahit, Osman Can, Hakan Yakup (Dk. 90 Kıvanç), Samet Erdem (Dk. 72 Yusuf Kaan), Berat (Dk. 84 Fatih), İzlem Anıl, İbrahim

GOLLER: Dk. 43 Hakan Yakup (Gümüşhane), Dk. 61 Berkant (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Ekrem (Turgutluspor), Mücahit (Gümüşhane)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 33'üncü hafta mücadelesinde Turgutluspor evinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Gümüşhane Sportif Faaliyetler, 43´üncü dakikada Hakan Yakup´un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Turgutluspor bu gole 61´inci dakikada Berkant ile karşılık verdi. Bu sonuçla Turgutluspor 34, Gümüşhane Sportif Faaliyetler 36 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-05-16 17:10:05



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