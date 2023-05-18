Alaşehir'de 3 dakika yağan dolu, bahçe ve üzüm bağlarına zarar verdi

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran ve 3 dakika süren dolu, bahçelerle üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Alaşehir'de, saat 13.00 sıralarında etkili olan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 3 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu, Osmaniye, Azıtepe, Soğukyurt, Şahyar, Horzumalayaka ve Narlıdere mahallelerinde etkili oldu. Dolu, meyve ve sebze bahçeleriyle üzüm bağlarına zarar verdi.

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Dündar Yalçın, "Özellikle kırsal dağ mahallelerimizde etkili olan dolu yağışı üzüm bağları, kiraz ağaçları, elma ve kestane ağaçlarına zarar verdi. Zararlarla ilgili tespit çalışmalarımız başladı" ifadelerini kullandı.

Yaka Mahallesi'nde oturan üzüm üreticisi Ali Cura ise "Aniden bastıran dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-05-18 16:03:29



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