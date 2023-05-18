Motosikletin çarptığı yaya yaralandı; o anlar kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Adem Kulaksız (72) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Yeni Garaj Yolu´nda meydana geldi. Minibüsten inip, yolun karşısındaki Turgutlu Otogarı'na geçmek isteyen Adem Kulaksız'a, Enes Başol'un (32) kullandığı 45 AGR 571 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, başını beton zemine çarpan Kulaksız yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Kulaksız, ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kulaksız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza otogarın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin Kulaksız'a çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-05-18 17:55:36
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