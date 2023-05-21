Somaspor 1 puanla kaçırdı



SOMA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için silinmesine rağmen son haftaya kadar Play-Off yarışını bırakmayan Somaspor, hedefini 1 puan farkla dramatik bir şekilde ıskaladı, silinen puanlarına yandı. Ligde son hafta evinde Afyonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Soma, sezonu 57 puanla yedinci sırada tamamlarken, son maçta birbirleriyle oynayan 24Erzincanspor ve Ankaraspor, 1'er puanın iki takım için de yeterli olduğu 90 dakikadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Erzincanspor ve Ankaraspor, bu skorla 58'er puana ulaşıp Soma'nın 1'er puan önünde Play-Off'a kaldı. Somaspor, Play-Off'u dramatik bir şekilde kaçırmasına rağmen mütevazı kadrosuyla sezon başından beri gösterdiği performansla alkışı hak etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-05-21 11:58:37



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