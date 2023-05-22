BAKAN KASAPOĞLU SELENDİ VE KULA İLÇELERİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAKAN KASAPOĞLU SELENDİ VE KULA İLÇELERİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

DHA

BAKAN KASAPOĞLU SELENDİ VE KULA İLÇELERİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ


Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah İzmir'de başladığı programında Manisa'nın Kırkağaç, Gölmarmara ve Selendi ilçelerini ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerine İzmir'de başladığı programına, öğlen saatlerinden itibaren Manisa'da devam etti. Kırkağaç, Gölmarmara ilçelerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Selendi ilçesine gitti. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, atlı cirit takımı eşliğinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti İlçe Teşkilatı önünde Selendili vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs´ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a destek isteyip Selendililere güvendiğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, Selendi ilçe ziyaretinin ardından ana-baba ocağı Kula ilçesini ziyaret etti. Yaren ekibi, atlı cirit takımı ve meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Bakan Kasapoğlu, 'Kula seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki mitinge katıldı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve 28.Dönem Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun birer konuşma yaptığı mitingde sahneye çıkan Bakan Kasapoğlu, hemşehrilerine hitap etti.
Ana, baba ocağında olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve büyük bir sevgiyle karşılanmasından dolayı da mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta alınan sonuçlar gibi 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde de memleketi Kula'dan büyük bir rekor beklediğini ifade etti. Hizmet etme gücünü ülkenin aziz milletinden aldıklarını ve sırtlarını her zaman vatandaşlara yasladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu; " Ana ocağım, baba ocağım Kula. Her zamanki gibi samimi, her zamanki gibi içten, her zamanki gibi gerçeksin Kula. Bugün bir bakan olarak değil de, Kasap hocaların evladı Mehmet olarak buradayım. Sizlerin kardeşi ve hizmetkârı olarak buradayım. Bu pırıl pırıl gençlerin ve sporcu kardeşlerimin ağabeyi olarak buradayım. Rabbim nasip etti, sayın Cumhurbaşkanımız tensip buyurdular ve hem bürokraside, hem hükümette 81 ilimize hizmet ettik, ilçelere ve köylere kadar. Elbette Manisa'mıza da Kula'mıza da hizmetlerin en güzellerini el birliği ile yaptık. Çünkü bu aziz millet, 85 milyon insanımız bu hizmetlerin en güzeline layıktır. İşte Kula'nın spor yatırımları, Kula'nın gençlik tesisleri, tüm ülkemize örnek bir şekilde pırıl pırıl ihtişamıyla ve enerjisiyle parlıyor. Bu eserleri, siz aziz milletimizden, değerli hemşehrilerimizden aldığımız güçle yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla, güçlü liderliğiyle yaptık ve şükürler olsun artık çıta çok farklı yerlere yükseldi. Hizmet çıtamızı çok ama çok yüksek yerlere taşıdık. Sizler hiçbir zaman da bizi mahcup etmediniz. Her zaman sırtımızı size yasladık. Başkaları gibi başka mihraklara değil. Biz gücü sizden alırız, hesabı size veririz. İşte 14 Mayıs'ta yedi düvel bir araya geldi. İç güçleri, dış güçleri, masadakiler, masada olmayanlar Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştılar. Bu milletin zekasına bu milletin ferasetine ve basiretine bir türlü inanamadılar. Türkiye'de oy oranımızla tüm oyunları teker teker bozdunuz.  Masaları dağıttınız, size hiçbir kurguyu dayatamadılar, sizi kandıramadılar, kandıramazlar zaten. Biz bunu zaten 21 yıllık süreçte önümüze çıkardıkları engelleri aşarken görüyorduk. Sizin her zaman güçlü desteğinizi, sizin her zamanki basiretinizi ve ferasetinizi gördük. Cumhurbaşkanımız seçimden önce 'Ben milli iradeden başka güç tanımam' dedi. 'Halkımız kimi seçerse başımızın üzerinde yeri var' dedi. Onların seçim sonrası beyanatlarını gördünüz. Bu milletin seçimine ve tercihine saygı bile gösteremediler. Onları size havale ediyoruz. Siz 14 Mayıs'ta nasıl oyunları tek tek bozduysanız, 28 Mayıs günü Kula olarak en güçlü tokadı son vuruşu yapacaksınız. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:
Kula grisi TOGG'un vatandaşlara buluşması
Bakan Kasapoğlu'nun Kula ilçesine teşrifi
Bakan Kasapoğlu mitinge katılışı ve halkı selamlara
Bakan Kasapoğlu memleketinde hemşehrilerine hitap etmesi
Detaylar
 DHA-Gündem Türkiye-Manisa Hasan YİĞEN
2023-05-22 03:00:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu Selendi ve Kula ilçelerinde vatandaşlara hitap etti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Selendi ve Kula ilçelerinde ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'nın ilçelerinde vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'nın ...
Manisa'da İYİ Parti'den istifa eden il yönetim kurulu üyeleri AK Parti'ye geçti
YEREL HABERLER Manisa'da İYİ Parti'den istifa eden il yönetim kurulu ...
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 1-5
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 1-5
Somaspor 1 puanla kaçırdı
YEREL HABERLER Somaspor 1 puanla kaçırdı
Somaspor - Afyonspor: 3-2
YEREL HABERLER Somaspor - Afyonspor: 3-2
Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki ...
Manisa FK'nın rakibi Pendikspor
YEREL HABERLER Manisa FK'nın rakibi Pendikspor
Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.