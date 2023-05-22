Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'da esnaf ziyareti (2)



'28 MAYIS'IN KAZANANI 85 MİLYON TÜRKİYE OLACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Manisa'nın Kula ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Alaşehir'e geçti. Bakan Kasapoğlu, ilçe girişinde, aralarında atlıların da bulunduğu partililer tarafından karşılandı. Seçim otobüsüne geçen Bakan Kasapoğlu, buradan konvoyla Süleyman Demirel Bulvarı, Ziya Gökalp ve İstiklal caddeleri ile Atatürk Bulvarı güzergahında şehir turu attı. Ardından Yenice Mahallesi'ndeki AK Parti Alaşehir İlçe Lokali önüne gelen Bakan Kasapoğlu, burada seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyerek "Alaşehir 14 Mayıs'ta ne yaptı? Oyunları bozdu. Alaşehir, masaları devirdi. 28 Mayıs'ta yeni bir güç gösterisi yapacağız. Bu güç milletin gücü olacak. Milli iradenin gücü olacak. Demokrasinin gücü olacak ve elbette Türkiye kazanacak. Bu gençler kazanacak, bu sporcular kazanacak. 28 Mayıs'ın kazananı 85 milyon Türkiye olacak. Sevgili gençler, bu memleketi eski günlerine geri götürmeyeceğiz" dedi.

'İSTE MİLLET, İŞTE KARAR, İŞTE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

Bu memleketin evlatlarına güvenmeye devam edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu milletin iradesine, tercihlerine hep saygı gösterdik. İşte millet, işte karar, işte Recep Tayyip Erdoğan. Alaşehir emeğin, alın terinin şehri. Alaşehir bu vatan için yüreğini ortaya koyan vatan evlatlarının şehri. Alaşehir'in gençleri bizim gururumuz, umudumuz. 21 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her alanda destan yazdık. Alaşehir'i sahalarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, yüzme havuzlarıyla farklı bir boyuta taşıyoruz. Tüm bu yatırımları Alaşehir'imizin gençliğine armağan edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın yanında oldunuz. Sizden 28 Mayıs'ta çok güçlü bir destek bekliyoruz. 28 Mayıs'ta Alaşehir öyle bir haykırsın ki, bu memleketi küçük görenlere, bu milleti hor görenlere, memleketi masa başında dizayn edenlere rekor oyla bir mesaj verelim. Sizlere güveniyoruz ve dünya liderine büyük destek bekliyoruz."

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Salihli'ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı. (DHA)

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Nurettin DOĞAN

2023-05-22 16:36:27



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