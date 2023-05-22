Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'da esnaf ziyareti (3)



'BİZ HİÇBİR ZAMAN BU MİLLETE TEPEDEN BAKMADIK'

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi çalışmaları kapsamında Manisa'da ziyaretlerini sürdürdü. Dünkü ziyaretlerin ardından bugün de Alaşehir, Salihli, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerine giden Bakan Kasapoğlu, son ziyaretini Şehzadeler ilçesine yaptı. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen Kasapoğlu, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Bakan Kasapoğlu, "Tüm odaklara ders verdiniz. Bu dersi 28 Mayıs'ta son vuruşla tüm dünyaya haykıracaksınız. Biz bunu görüyor, biz buna inanıyoruz. Top artık sizde. Futbolda topu doksana takmak lazım. Değerli hemşerilerim siz topa öyle bir vuracaksınız ki tam doksana takacaksınız. Onların gerçek yüzünü gördük. Millete nasıl tepeden baktıklarını gördük. Milletin iradesine olan saygısızlıklarını gördük. Biz hiçbir zaman bu millete tepeden bakmadık. Milletimizin iradesini baş tacı olarak gördük. Bize oy vereni de oy vermeyeni de bize seveni de sevmeyeni de milletimizin bir ferdi olarak en güçlü şekilde başımızın üstünde taşımaya hazırız" diye konuştu.Ersan ERDOĞANEmre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN-Emre Saçlı

2023-05-22 23:17:12



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