Turgutluspor özel maçı kazandı

TURGUTLUSPOR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, 4'üncü Grup'ta yer alan Bursa Yıldırımspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Afyon'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan özel karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti. Müsabakayı Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın, Sportif Direktör Sadullah Erarslan ile birlikte izledi. Turgutluspor'da hafif sakatlığı bulunan Salih Polatdemir dışında tüm oyuncular süre aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-08-21 11:28:20