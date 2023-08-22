Somaspor Rojhat'la imzaladı

SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, transferde Rojhat Sağlam ile anlaştı. Boluspor forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen Rojhat Sağlam ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Kaya'nın katıldığı imza töreninde Rojhat Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rojhat Sağlam´ a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-08-22 10:40:15