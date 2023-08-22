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        Somaspor Rojhat'la imzaladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:41
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        Somaspor Rojhat'la imzaladı
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        SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, transferde Rojhat Sağlam ile anlaştı. Boluspor forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen Rojhat Sağlam ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Kaya'nın katıldığı imza töreninde Rojhat Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rojhat Sağlam´ a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-08-22 10:40:15

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