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        Manisa FK'da Korkmaz'ın inancı tam

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:03
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        Manisa FK'da Korkmaz'ın inancı tam
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        MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'in ilk iki haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenip evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. Bu hafta deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Korkmaz, "Biz hedefimizi zirve olarak belirledik. İstediğimiz kadroyu büyük ölçüde kurduk. Belki birkaç takviye daha yapabiliriz. Geçen sezon Play-Off'a çok yaklaşmıştık. Bu sezon ise hedefimliz çok daha yukarılar. Ben oyuncularımın azmine ve isteğine inanıyorum. Zaten ilk 2 hafta sergiledikleri oyunla buna inandıklarını kanıtladılar. Daha da iyi olabiliriz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-23 11:02:58

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