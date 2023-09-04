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        Akhisarspor'da Ezer dönemi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:00
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        Akhisarspor'da Ezer dönemi
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        AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona cumartesi günü Kuşadasıspor deplasmanında başlayacak Akhisarspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa İrfan Ezer seçildi. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki kongrede görevi mart ayında seçilen Özay Alkan'dan devralan Ezer'in yönetim kurulunda Semih Hızlı, Şerafettin Kuşlar, Okan Mordal, Murat Çetin, Barkın Düzgün, Nur Baylan, Ersan Gülen, İlkay Düztaş, Bilal Özgü, Mehmet Ali Zorlu isimleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

        2023-09-04 11:55:12

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