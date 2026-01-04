Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Muradiye

        Hakemler:Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

        Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal, Zemaitis 6, Hassan Martin 11

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 10, Freddie Gillespie, White 13, McCollum 13, Can Korkmaz 3, Meeks 3, Rıdvan Öncel 1, Omoruyi, Muhsin Yaşar 6

        1. Periyot: 18-24

        Devre: 44-42

        3. Periyot: 68-57

        Beş faulle çıkanlar: 38.00 Pereira, 39.07 Johnson (Glint Manisa Basket)

        Diskalifiye: 25.54 Mintz (Glint Manisa Basket)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Manisa Basket - Galatasaray MCT Technic: 86-75
        Manisa Basket - Galatasaray MCT Technic: 86-75
        Turgutlu'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Turgutlu'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kula Şoförler Odası'nda Başkan Kırlı güven tazeledi
        Kula Şoförler Odası'nda Başkan Kırlı güven tazeledi
        Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışması ikinci gününde sürüyor
        Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışması ikinci gününde sürüyor
        Kayıp olarak aranan kadının eniştesi: Hayatından endişe ediyoruz
        Kayıp olarak aranan kadının eniştesi: Hayatından endişe ediyoruz