Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal, Zemaitis 6, Hassan Martin 11
Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 10, Freddie Gillespie, White 13, McCollum 13, Can Korkmaz 3, Meeks 3, Rıdvan Öncel 1, Omoruyi, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 18-24
Devre: 44-42
3. Periyot: 68-57
Beş faulle çıkanlar: 38.00 Pereira, 39.07 Johnson (Glint Manisa Basket)
Diskalifiye: 25.54 Mintz (Glint Manisa Basket)
MANİSA
