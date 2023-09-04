Kazada yaralanan milli güreşçi Beytullah, 13 gün sonra yoğun bakımdan çıktı MANİSA'nınSalihliilçesinde otomobilin refüje çarpıp alev alması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören milli güreşçi Beytullah Sarı (15), yaşam mücadelesini kazandı. Sarı'nın yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığını sosyal medyadan duyuran dayısı Bahri Yılmaz, "Yeğenim Beytullah Sarı bugün itibariyle normal odaya geçip ailesine ve sevenlerine kavuştu. Bu zorlu süreçte dua eden siz sevenlerine çok selamı var" dedi.

Kaza, 22 Ağustos saat 04.00 sıralarında İzmirAnkara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı. Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce (44) ile yanındaki oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti, diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı ise ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Beytullah Sarı, Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Adem Yüce ile oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve oğlu Burak Sarı ise memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

KAZA ŞAMPİYONLUK DÖNÜŞÜNDE GERÇEKLEŞMİŞ

Beytullah Sarı'nın kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi Burak Sarı ile birlikte Manisa'nın merkez Yunus Emre ilçesinde düzenlenen Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'ne katıldığı, kazanın Beytullah Sarı'nın ayak boyunda şampiyon olduğu Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nden memleketleri Kula ilçesine döndükleri sırada gerçekleştiği öğrenildi.

GÜZEL HABERİ DAYISI DUYURDU