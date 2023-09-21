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        Motosiklet kaldırıma çarptı; liseliler Kerem ve İlker öldü

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki lise öğrencileri Kerem Faruk Türkmen (17) ile İlker Cura (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:40
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        Motosiklet kaldırıma çarptı; liseliler Kerem ve İlker öldü
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        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki lise öğrencileri Kerem Faruk Türkmen (17) ile İlker Cura (15), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen, okula giderken kullandığı 45 TA 2664 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet kaldırıma çarparken, Türkmen ve yanındaki aynı lisede 10'uncu sınıf öğrencisi İlker Cura, yola savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen ve Cura´nın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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