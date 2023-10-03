Ayşen'i bacağından vuran sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmasına karar verildi

MANİSA'da,kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ayşen Eryılmaz'ı (27), diz kapağından tabancayla yaralayan Adem Yilmaz'ın (40), 'basit yaralama' suçundan yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesinde hakim, görevsizlik kararı verip, 'basit yaralama' suçundan açılan davanın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak değerlendirip, dosyanın Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Olay, 18 Mart'ta Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Geçen yıl eşinden boşanan Ayşen Eryılmaz, Adem Yilmaz ile tanıştı. Bir süre sonra, eski eşinin de arkadaşı olan Yilmaz'ın uyuşturucu kullandığını öğrenen Eryılmaz, ayrılma kararı aldı. İddiaya göre, Yilmaz, ayrılmak istemediği Eryılmaz'ı kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Eryılmaz, Yilmaz ile bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Otomobilde buluşan ikili tartıştı. Yilmaz, birlikte olma isteğini reddeden Eryılmaz'ı, sol diz kapağından tabancayla vurdu. Yilmaz, yaralanan Eryılmaz'ı otomobiliyle hastanenin giriş kapısına bırakıp, uzaklaştı. Yilmaz'ın tehditlerinden korkan Eryılmaz, hastane polisine verdiği ifadede; otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradığını ve şüpheliyi daha önce görmediğini söyledi. Ameliyata alınan ve dizine platin yerleştirilen Eryılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. O tarihte Eryılmaz'ın yaralanmasıyla ilgili olarak Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olaydan 1 ay sonra Yilmaz, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınıp, tutuklandı.

TEHDİTLERİN SÜRMESİNİN ARDINDAN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eryılmaz, bu sürede cezaevindeki Yilmaz'ın kendisine ve çocuklarına yönelik ölüm tehditlerini aracılar vasıtasıyla sürdürdüğü gerekçesiyle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Eryılmaz'ın paylaşımının ardından polis harekete geçti. İfadesi alınan Eryılmaz, 1 ay önce Yilmaz tarafından otomobilde vurulduğunu ancak kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği için şikayetçi olamadığını belirtti. Eryılmaz, Yilmaz hakkında şikayetçi oldu.

'ATEŞ ETMEDİM, TABANCA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI'

Eryılmaz'ın yaralanmasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ayşen Eryılmaz'ın ifadesini değiştirmesi ve şikayetçi olmasının ardından Adem Yilmaz, davanın sanığı olarak tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Hakim, Ayşen Eryılmaz'a ilk ifadesinde neden doğru söylemediğini sordu. Olay günü yaşadıklarını anlatan Eryılmaz ise çocukları ve ailesiyle tehdit edildiği için korktuğunu ve bu nedenle gerçeği sakladığını söyledi. Eryılmaz, sonrasında şantaj ve tehditlerine dayanamadığından şikayetçi olduğunu da kaydetti.

Hakim, aynı soruyu bu defa sanık Adem Yilmaz'a yönelterek, neden gerçeği sakladığını sordu. Yilmaz ise Eryılmaz'a ateş etmediğini, tartıştıkları sırada tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Mahkemenin 'Suç aleti tabancayı ne yaptın?' sorusuna ise Yilmaz, o anki panikle tarlaya attığını söyledi.

Mahkeme, görevsizlik kararı verip, 'basit yaralama' suçundan açılan davanın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak değerlendirip, dosyanın Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.