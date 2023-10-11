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        Manisa'da makas atan sürücüye tepki

        MANİSA'daİzmir-İstanbul otoyolunda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülenirken, sürücüye tepki gösterildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:45
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        Manisa'da makas atan sürücüye tepki
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        MANİSA'daİzmir-İstanbul otoyolunda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülenirken, sürücüye tepki gösterildi.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında İzmir- İstanbul otoyolu Akhisar ilçesi bölümünde meydana geldi. 35 ACJ 644 plakalı hafif ticari aracın sürücü, Manisa'dan Akhisar yönüne seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirip, makas atarak, bir kamyon ve yakıt tankeri arasından geçti. O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Araçtakiler, tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve makas atan hafif ticari otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

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