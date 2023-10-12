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        Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4 bin TL ceza

        MANİSA'da,İzmir-İstanbul otoyolunda makas atarak ilerleyip, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülenip, sosyal medyada yayınlanan hafif ticari araç sürücüsüne 4 bin 62 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:15
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        Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4 bin TL ceza
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        MANİSA'da,İzmir-İstanbul otoyolunda makas atarak ilerleyip, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülenip, sosyal medyada yayınlanan hafif ticari araç sürücüsüne 4 bin 62 TL ceza kesildi.

        Olay, önceki gün, saat 11.00 sıralarında, İzmir-İstanbul otoyolu Akhisar ilçesi bölümünde meydana geldi. 35 ACJ 644 plakalı hafif ticari aracın sürücü, Manisa'dan Akhisar yönüne seyir halindeyken, tehlikeli şekilde şerit değiştirip makas atarak, kamyon ve yakıt tankerinin arasından geçti. O anlar arkadan gelen otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Araçtakiler, tehlikeli halde şerit değiştiren ve makas atan hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Plakasından tespit edilen aracın sürücüsüne, 'Makas atarak trafiği tehlikeye düşürme' suçundan 4 bin 62 TL cezai işlem uygulandı.

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