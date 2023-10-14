Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor - Iğdır FK: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor - Iğdır FK: 0-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:Erdem Demirtaş, Mustafa Özgenç, Halil Tolgahan Demir

        SOMASPOR: Tunay - Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 67 Özgür), Erdem (Dk. 67 Mehmet Refik), Muhammet Ensar, Rıdvan (Dk. 87 Yasin), Enes, Mücahit, Arda (Dk. 77 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 46 Kamil)

        IĞDIR FK: Furkan - Hasan (Dk. 87 Ahmet), Mehmet, Caner, Kerim (Dk. 46 Hakan Barış), Emircan (Dk. 46 Mert), Hakan Yavuz (Dk. 75 Selim), Mesut, Berkan, Halil İbrahim (Dk. 75 İshak), Tahir

        GOLLER:Dk. 5 Tahir, Dk. 54 (P.) Halil İbrahim (Iğdır FK)

        SARI KARTLAR: Enes, Mahmut (Somaspor), Berkan, Mesut, Emircan, Tahir, Kerim, Hakan Barış, İshak, Caner (Iğdır FK), Muhammet Ensar (Somaspor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta zirve mücadelesi veren Somaspor ve Iğdır Futbol Kulübü´nün radevusunda kazanan konuk Iğdır FK oldu: 0-2.

        Iğdır FK maça hızlı başladı ve 5´inci dakikada Tahir´in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan Iğdır FK 54´üncü Halil İbrahim´in penaltıdan kaydettiği golle rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Iğdır FK bu galibiyetle 12 puana yükseldi, Somaspor da aynı puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ

        2023-10-14 17:38:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Manisa'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
        Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor: 90-60
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor: 90-60
        Bağışıklığı güçlendiren hünnap Manisalı üreticinin ek gelir kaynağı oldu
        Bağışıklığı güçlendiren hünnap Manisalı üreticinin ek gelir kaynağı oldu
        Şüpheli araçtan 110 bin 600 sentetik ecza hap çıktı
        Şüpheli araçtan 110 bin 600 sentetik ecza hap çıktı