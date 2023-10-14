Somaspor - Iğdır FK: 0-2

STAT:Atatürk
HAKEMLER:Erdem Demirtaş, Mustafa Özgenç, Halil Tolgahan Demir
SOMASPOR: Tunay - Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 67 Özgür), Erdem (Dk. 67 Mehmet Refik), Muhammet Ensar, Rıdvan (Dk. 87 Yasin), Enes, Mücahit, Arda (Dk. 77 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 46 Kamil)
IĞDIR FK: Furkan - Hasan (Dk. 87 Ahmet), Mehmet, Caner, Kerim (Dk. 46 Hakan Barış), Emircan (Dk. 46 Mert), Hakan Yavuz (Dk. 75 Selim), Mesut, Berkan, Halil İbrahim (Dk. 75 İshak), Tahir
GOLLER:Dk. 5 Tahir, Dk. 54 (P.) Halil İbrahim (Iğdır FK)
SARI KARTLAR: Enes, Mahmut (Somaspor), Berkan, Mesut, Emircan, Tahir, Kerim, Hakan Barış, İshak, Caner (Iğdır FK), Muhammet Ensar (Somaspor)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta zirve mücadelesi veren Somaspor ve Iğdır Futbol Kulübü´nün radevusunda kazanan konuk Iğdır FK oldu: 0-2.
Iğdır FK maça hızlı başladı ve 5´inci dakikada Tahir´in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan Iğdır FK 54´üncü Halil İbrahim´in penaltıdan kaydettiği golle rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Iğdır FK bu galibiyetle 12 puana yükseldi, Somaspor da aynı puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ
2023-10-14 17:38:04