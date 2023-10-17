Manisa BŞB Avrupa'da ilk deplasmanda

BUyıltarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup E Grubu ilk maçında yarın Danimarka'da Bakken Bears'la karşılaşacak. Vejlby Risskov Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa'da ilk deplasmanına çıkacak Manisa ekibi bu sezon daha önce ev sahibi olduğu Europe Cup Elemeleri B Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanıp adını normal sezon grup aşamasına yazdırmıştı. Manisa temsilcisi grupta sonraki maçında 25 Ekim Çarşamba günü İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'i ağırlayacak. Temsilcimiz çift devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda adını son 16'ya yazdırmak için grupta liderliği elde etmeye çalışacak. 10 grupta ikinci sırayı elde eden en iyi 6 takım da son 16'ya kalacak.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,