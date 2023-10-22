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        Akhisarspor - Bayburt Özel İdare Spor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:33
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        Akhisarspor - Bayburt Özel İdare Spor: 2-0
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        STAT:SporToto Akhisar

        HAKEMLER: Murat Kasap, Ünal Doğru, Azem Zorlu

        AKHİSARSPOR: Muhammed - Halilcan, Yiğit Efe, Orçun, Turhan, Yusuf, Recep, Yavuz Serkan (Dk. 76 Bertuğ), Bora (Dk. 86 Süleyman), Tunahan (Dk. 57 Semih), Oğuzcan (Dk. 86 Efe)

        BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Burak - Mustafa (Dk. 80 Emir), Haluk Hakan, Semih (Dk. 46 Alihan Aydın), Doğukan, Murat (Dk. 46 Berat), Alihan Kazmaz, Yiğit, Emre, Muhammet Eşref, Tuncay

        GOLLER: Dk. 39 Bora, Dk. 88 Turhan (Akhisarspor)

        SARI KARTLAR: Turhan, Oğuzcan, Bora (Akhisarspor), Semih, Tuncay, Alihan (Bayburt ÖİS)

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 7'nci hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 39'uncu dakikada Bora, ve 88'inci dakikada Turhan attı. Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Akhisarspor 7 puana ulaşırken, Bayburt temsilcisi 1 puanla düşme hattında kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-10-22 17:32:02

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