Akhisarspor - Bayburt Özel İdare Spor: 2-0
STAT:SporToto Akhisar
HAKEMLER: Murat Kasap, Ünal Doğru, Azem Zorlu
AKHİSARSPOR: Muhammed - Halilcan, Yiğit Efe, Orçun, Turhan, Yusuf, Recep, Yavuz Serkan (Dk. 76 Bertuğ), Bora (Dk. 86 Süleyman), Tunahan (Dk. 57 Semih), Oğuzcan (Dk. 86 Efe)
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Burak - Mustafa (Dk. 80 Emir), Haluk Hakan, Semih (Dk. 46 Alihan Aydın), Doğukan, Murat (Dk. 46 Berat), Alihan Kazmaz, Yiğit, Emre, Muhammet Eşref, Tuncay
GOLLER: Dk. 39 Bora, Dk. 88 Turhan (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Turhan, Oğuzcan, Bora (Akhisarspor), Semih, Tuncay, Alihan (Bayburt ÖİS)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 7'nci hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 39'uncu dakikada Bora, ve 88'inci dakikada Turhan attı. Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Akhisarspor 7 puana ulaşırken, Bayburt temsilcisi 1 puanla düşme hattında kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa -
2023-10-22 17:32:02