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        Gültekin Uysal: Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür

         DEMOKRATParti(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetiyle çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetin baş aktörleriyle ifade ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:39 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:40
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        Gültekin Uysal: Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür
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         DEMOKRATParti(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetiyle çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetin baş aktörleriyle ifade ediyorum" dedi.

        DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Manisa il teşkilatı tarafından düzenlenen Şehzadeler Belediye Başkanlığı aday tanıtım törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende konuşan Uysal, yerel seçimlere kendi adayları ve kadrolarıyla gireceklerini söyledi. Uysal, "Türkiye'de siyasal sistem çürümüştür. İktidarıyla muhalefetiyle çürümüştür. İktidarıyla, muhalefetin baş aktörleriyle ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte kendi hücrelerini yenileyecek, akması tabi mecrasında akacaktır. Bilesiniz ki o mecranın adı da Demokrat Parti'dir" dedi.

        Uysal, konuşmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkan adayı Murat Yörük'ü sahneye davet ederek parti rozetini taktı.

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