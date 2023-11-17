Akhisarspor'un rakibi Fatsa

TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda son sıradaki Sivas Dört Eylül'e 4-0 mağlup olan Akhisarspor, yarın evinde Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 11'inci hafta maçını Giray Şaylan yönetecek. Grupta 8 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde 12'nci sırada yer alan Akhisarspor, 15 puanı bulunan 8'inci sıradaki Fatsa ekibini yenerek 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

2023-11-17 11:36:03

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