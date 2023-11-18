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        Somaspor 3 puan peşinde

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Somaspor, yarın dış sahada 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Dağılgan Stadı'nda Adem Cinek'in görev alacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Muhammet Ensar, müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Aksaray deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını kaydetti.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:38
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        Somaspor 3 puan peşinde
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Somaspor, yarın dış sahada 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Dağılgan Stadı'nda Adem Cinek'in görev alacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Muhammet Ensar, müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Aksaray deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını kaydetti.  

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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