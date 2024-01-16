Manisa FK'nın gözü Trabzonspor maçında 1'inci Lig'de yeni teknik direktörü Muistafa Dalcı yönetiminde haftaya ikinci sırada giren Kocaelispor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbodl Kulübü, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Güçlü rakibiyle perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar müsabakaya moralli hazırlanırken, Mustafa Dalcı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Kupa maçlmarının her sonuca açık olabileceğini ifade eden Dalcı, "Kocaelispor'u yenerek kara bulutları dağıttık. Trabzonspor müsabakası kolay olmayacak, karşımızda hedefi olan, güçlü bir takım var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.

1'inci Lig'de yeni teknik direktörü Muistafa Dalcı yönetiminde haftaya ikinci sırada giren Kocaelispor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbodl Kulübü, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Güçlü rakibiyle perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar müsabakaya moralli hazırlanırken, Mustafa Dalcı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Kupa maçlmarının her sonuca açık olabileceğini ifade eden Dalcı, "Kocaelispor'u yenerek kara bulutları dağıttık. Trabzonspor müsabakası kolay olmayacak, karşımızda hedefi olan, güçlü bir takım var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.

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