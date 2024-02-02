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        Manisa'da 3 bin 660 erbaş ve er yemin edip komando beresini taktı

        MANİSA 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 3 bin 660 erbaş ve er yemin etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:10
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        Manisa'da 3 bin 660 erbaş ve er yemin edip komando beresini taktı
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        MANİSA 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 3 bin 660 erbaş ve er yemin etti.

        Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen 2023/4'üncü tertip 3'üncü kademe erlerin töreni yapıldı. Tugay Komutanlığı'nın tören alanında düzenlenen, 3 bin 660 erbaş ve erin yemin ettiği törene 7 bin 642 aile ferdi katıldı. Manisa Valisi Enver Ünlü, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı törende, birliğe ilk katılan asker tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Vali Ünlü, eğitimi başarıyla bitiren askerlere başarı belgelerini takdim etti. Komando yemini eden askerler daha sonra aileleri ile buluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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