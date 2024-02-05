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        Manisa FK toparlanamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:28
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        Manisa FK toparlanamadı
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        1'inciLig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off umutlarını büyük ölçüde tüketirken, ateş hattına gerilemeye başladı. Önceki hafta da evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar son 3 maçında sadece 1 beraberlik alarak bir türlü beklediği çıkışa geçemedi. 

        İkinci yarının ilk haftasında Süper Lig iddiası bulunan Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra umutlanan Manisa FK, üst üste yaşadığı kayıplarla 23 puanda kaldı. Sıralamada 11'inci basamakta yer alan Manisa FK'nın 7'nci Bandırmaspor'la arasında 10 puan fark bulunurken, 16'ncı Şanlıurfaspor'la ise 4 puan fark kaldı. Manisa ekibi bu hafta evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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