Manisa FK'da Gakpa gitti

1'inciLig'deki Ege ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde yabancılarından Marvin Gakpa'yla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyen Fransız orta saha oyuncusuna yayınladığı mesajla teşekkür etti. Manisa'nın 2021'de Paris FC takımından aldığı Gakpa bu sezon 14 lig maçına çıkarak 1 gol attı.

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