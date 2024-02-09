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        Manisa FK'da Gakpa gitti

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:48
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        Manisa FK'da Gakpa gitti
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        1'inciLig'deki Ege ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde yabancılarından Marvin Gakpa'yla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyen Fransız orta saha oyuncusuna yayınladığı mesajla teşekkür etti. Manisa'nın 2021'de Paris FC takımından aldığı Gakpa bu sezon 14 lig maçına çıkarak 1 gol attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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