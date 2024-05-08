Eğlence mekanlarında sahte dolarla hesap ödeyen şüpheli yakalandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte dolar verdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte dolar verdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin 3 farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte dolar verdiğini belirledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, O.M.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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