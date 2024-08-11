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        Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı

        MANİSA'nınAhmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:45
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        Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı
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        MANİSA'nınAhmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın, hafif ticari araçtakilerin Ankara'da katıldıkları düğünden İzmir Torbalı'daki evlerine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emniyet şeridinde park halinde bulunan 35 ASU 585 plakalı kamyona, sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazanın, hafif ticari araçta bulunanların Ankara'da katıldıkları düğünden memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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