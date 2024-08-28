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        Manisa Basket'in renkleri değişti

        BASKETBOLSüper Ligi'nde yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan çıkıp şirketleşerek isim değişikliğine giden Manisa Basket, logosunu ve renklerini de değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:05
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        Manisa Basket'in renkleri değişti
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan çıkıp şirketleşerek isim değişikliğine giden Manisa Basket, logosunu ve renklerini de değiştirdi. Özel bir firmaya devredilen kulübün yeşil-beyaz olan renkleri siyah-beyaz-kırmızı olarak değiştirildi. Yeni renklerle yeni logo da görücüye çıktı. Maçlarını yine Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak kulüp, lig maratonu öncesi 7 hazırlık maçı yapacak. Antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getirip kadrosunu 12 yeni transferle tepeden tırnağa değiştiren Manisa Basket, 31 Ağus'tan'ta İzmir'de Karşıyaka, 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak. Denizli'deki turnuvada 12 Eylül'de Merkezefendi Belediyesi, 13 Eylül'de Büyükçekmece'yle rakip olacak Manisa, 20 Eylül'de Fenerbahçe, 26 Eylül'de ise Tofaş'la rakip olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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