Manisa Basket'in renkleri değişti

BASKETBOLSüper Ligi'nde yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan çıkıp şirketleşerek isim değişikliğine giden Manisa Basket, logosunu ve renklerini de değiştirdi. Özel bir firmaya devredilen kulübün yeşil-beyaz olan renkleri siyah-beyaz-kırmızı olarak değiştirildi. Yeni renklerle yeni logo da görücüye çıktı. Maçlarını yine Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak kulüp, lig maratonu öncesi 7 hazırlık maçı yapacak. Antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getirip kadrosunu 12 yeni transferle tepeden tırnağa değiştiren Manisa Basket, 31 Ağus'tan'ta İzmir'de Karşıyaka, 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak. Denizli'deki turnuvada 12 Eylül'de Merkezefendi Belediyesi, 13 Eylül'de Büyükçekmece'yle rakip olacak Manisa, 20 Eylül'de Fenerbahçe, 26 Eylül'de ise Tofaş'la rakip olacak.