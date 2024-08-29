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        İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihara kalkışan baba öldü (2)

        ÇOCUKLAR2 HAFTA ÖNCE BABALARINA GİTMİŞİzmir'de 3 torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibi Necati Akkaplan (57), olayla ilgili konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:55
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        İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihara kalkışan baba öldü (2)
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        ÇOCUKLAR2 HAFTA ÖNCE BABALARINA GİTMİŞ

        İzmir'de 3 torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibi Necati Akkaplan (57), olayla ilgili konuştu. Kızı Naciye Şimşek'in şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşine boşanma davası açtığını söyleyen Akkaplan, tek tesellilerinin olaydan yaralı kurtulan torunu Hiranur Şimşek olduğunu dile getirdi. Kızının damadına karşı önce 1 ay, ardından 27 Temmuz'da 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Akkaplan, "Çocuklar bizimle yaşıyordu. Vesim, özlediğini söyledi. 'Benim görmeye hakkım yok mu?' dedi. Ara ara babalarının yanına gitmelerine izin veriyorduk. Son olarak çocuklar 2 hafta önce babaların yanına gitti. Bunun yanında çocukların okulunu Manisa'ya naklettirdik. Bu nedenle çocukları Manisa'ya göndermesini istedik. Olaydan bir gün önce Vesim ile görüşmemizde 'Tamam, bugün göndereceğim' dedi. Çocuklara valizlerini hazırlatmışlar. Sabah olayı öğrendik. Aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım" dedi.

        ‘NACİYE GELİRSE ONU ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ’

        Damadının daha önce de defalarca kızı Naciye'yi ve torunlarını darbettiğini öne süren Akkaplan, "Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. Vesim, olaydan önce komşularına 'Naciye gelirse onu öldüreceğim' demiş. Belki de kızımın İzmir'e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydi” diye konuştu.

        Vesim Şimşek'in ölümüyle ilgili de konuşan Akkaplan, "Allah taksiratını affetsin. Öbür tarafta çocuklara hesabını versin" dedi.

        Kadir ÖZEN-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

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