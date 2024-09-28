Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu; o anlar kamerada

MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde Mustafa K. (35) camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, camidekiler namazı bozup, Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle kovaladı.

Olay, 16 Eylül'de Alaşehir ilçesindeki Tokuçzade Camisi'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., başına plastik tabureyle 3 kez vurdu. İmam Yüksel namazını bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Mustafa K.'yi yakaladı.