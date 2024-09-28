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        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu; o anlar kamerada

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:50
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        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu; o anlar kamerada
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        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde Mustafa K. (35) camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, camidekiler namazı bozup, Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle kovaladı.

        Olay, 16 Eylül'de Alaşehir ilçesindeki Tokuçzade Camisi'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., başına plastik tabureyle 3 kez vurdu. İmam Yüksel namazını bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Mustafa K.'yi yakaladı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri, ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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