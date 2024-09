UNESCO etiketli, Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı turizmin yeni gözdesi oldu

MANİSA'nın Kula ile Salihli ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin UNESCO etiketli, ilk ve tek jeoparkının kalbi olarak nitelendirilen 10 bin yıllık Kula Divlit volkanik alanı, turizmin yeni gözdesi oldu. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un 'Yanık Ülke' olarak tanımladığı jeoparkı, yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

UNESCO Global Jeoparklar Listesi'ne 2013 yılında giren ve 2019 yılında UNESCO tarafından tescillenerek, Türkiye'nin UNESCO etiketli, ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Global Jeoparkı, görsel güzelliği ve atmosferiyle turizmin yeni gözdesi oldu. 'Jeoparkın kalbi' olarak nitelendirilen, Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından 10 bin yıllık Kula Divlit volkanik alanı, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un 'Yanık Ülke' olarak tanımladığı jeopark, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının son zamanlarda gözde mekanları arasında yer alırken, yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Öte yandan, bölgenin turizm merkezi olması için Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Zafer Kalkınma Ajansı ve Jeopark Belediyeler Birliği desteği ile proje çalışmaları sürüyor.

'2320 KİLOMETREKARE ALANA SAHİP'

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın sorumlu mühendisi Yiğit Karakuzu, "2019 yılında Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı olarak jeopark başvurusu yaptık ve 2019 yılında UNESCO bizi tescilledi. Şu an Türkiye'deki UNESCO tarafından tescillenmiş tek jeopark burası. Kula-Salihli ilçelerimizin idari sınırlarını kapsamakta olup, 2320 kilometrekare bir alanımız var. Bu alan içinde toplam 73 tane tescillenmiş jeositimiz bulunmakta. Bu jeositler arkeolojik, jeomorfolojik, kültürel jeositiler gibi farklı farklı sınıflandırılabilir. Bunların sadece 21 tanesi şu an turizme açık. Çünkü belli altyapılar yapılması gerekiyor ve her jeositinin turizme açılması uygun değil. Bazıları sadece bilimsel öneme sahip, bazılarının hiçbir peyzajı değeri olmamasına rağmen dünya çapında öneme sahip bilimsel değerleri var. Şu an bulunduğumuz alanda jeoparkımızın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından Kula Divlit Volkanik alanı. Bu alanda 4 farklı jeositimiz bulunmaktadır. Kula Divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendekleri gözlemlemek mümkündür. Volkan konisi olan ana koni bu bölge yer almaktadır" ifadelerini kullandı.