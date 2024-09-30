Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
28SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla Mahallesi mevkinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 28 saat sonra 19.
28SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla Mahallesi mevkinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 28 saat sonra 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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