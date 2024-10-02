Manisa Basket müthiş başladı

BASKETBOLDA geçen sezon ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil ederek tarihinde ilk kez Avrupa arenasında yer alan Manisa Basket, bu yıl yine ilk kez sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'ne de deplasmanda muhteşem bir galibiyetle giriş yaptı. Manisa ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçta geçen sezon aynı organizasyonda Final Four oynayan UCAM Murcia'yı deplasmanda uzatmada 103-97 yenmeyi başardı. Zorlu bir hava ve karayolu yolculuğunun ardından uzak deplasman'a ulaşan Manisa Basket, geçen hafta Ozan Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine getirilen Ertuğ Tuzcukaya yönetiminde çıktığı ilk maçta büyük sürprize imza attı.

Manisa Basket, normal süresi 85-85 biten maçı yeni yabancılarından NBA patentli 25 yaşındaki guard Saben Lee'nin 36 sayı, 6 ribaund, 6 asistlik müthiş performansıyla uzatmada 103-97 kazandı. Manisa, Şampiyonlar Ligi gruplarına önemli deplasman galibiyetiyle başlayıp son 16 turu için ilk haftadan avantaj yakaladı. Henüz yeni antrenmana çıktığı takımıyla daha önce hazırlık maçı bile oynamayan, ilk sınavını Avrupa'da çok önemli bir rakibe karşı veren Antrenör Ertuğ Tuzcukaya, "Kazandığımız için mutluyum. Çok fazla hücum ribaundu verdik. Son çeyrekte ve uzatmada karakter gösterdik. Yetenekli olduğumuzu herkese gösterdik" açıklamasını yaptı. Manisa Basket grupta haftaya FMP Belgrad'a konuk olacak.