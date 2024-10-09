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        Manisa Basket ilk haftadan kapışıldı

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta UCAM Murcia'yı İspanya deplasmanında yenerek sezona başlayan Manisa Basket'in yeni yabancıları ilk haftadan NBA ve Euroleague ekiplerinin gözdesi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:15
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        Manisa Basket ilk haftadan kapışıldı
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta UCAM Murcia'yı İspanya deplasmanında yenerek sezona başlayan Manisa Basket'in yeni yabancıları ilk haftadan NBA ve Euroleague ekiplerinin gözdesi oldu. Manisa ekibinin yeni yabancılarından Freeman Liberty, ilk maçtaki performansı sonrası NBA'den Chicago Bulls ile anlaşırken, Saben Lee ise Euroleague'den Maccabi Tel Aviv'in yolunu tuttu. Geçen sezon da NBA'de Toronto Raptors'ta oynayan Liberty, Murcia galibiyetine 22 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile katkı yaptıktan sonra Chicago Bulls'a gitti.

        NBA'de Detroit Pistons, Philadelphia 76ers ve Phonix Suns formalarını giydikten sonra Avrupa'da ilk kez Manisa'ya transfer olan Saben Lee, Murcia deplasmanındaki 36 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik performansı sonrası Fenerbahçe Beko dahil birçok EuroLeague ekibinden teklif aldı. Maccabi'nin İsrail'e gitmeye soğuk bakan oyuncuyu yüksek maaş teklifiyle ikna ettiği öğrenildi.

        Manisa Basket de transferden 150 bin Dolar bonservis geliri elde edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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