Somaspor - Karaman FK: 1-3
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'na tek golle yenilen Somaspor, evinde Karaman FK'ya da kaybetti: 1-3.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'na tek golle yenilen Somaspor, evinde Karaman FK'ya da kaybetti: 1-3. Maça hızlı başlayan konuk Karaman FK 11'inci dakikada Mert'in golüyle öne geçti: 0-1. Somaspor dakikalar 27'yi gösterdiğinde Kenan'ın golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarısı 1-1 berabere biten maçın 66'ncı dakikasında Resul attığı golle Karaman FK'yı bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Resul, bu kez 74'üncü dakikada fileleri havalandırdı ve farkı ikiye çıktı: 1-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Somaspor evinde puan alamadı. Bu sonucun ardından Somaspor 7 puanda kalırken, Karaman FK ise puanını 8 yaptı.
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