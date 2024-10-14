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        Somaspor toparlanamadı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 3-1 mağlup olan Somaspor'da moraller bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:53
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        Somaspor toparlanamadı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 3-1 mağlup olan Somaspor'da moraller bozuldu. Önceki maçta da Yeni Mersin İdmanyurdu'na deplasmanda tek golle kaybeden siyah-beyazlılar alt sıralara geriledi. Teknik Direktör Erman Güraçar, kötü gidişata bir an önce son vereceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Evimizde kayıp yaşamak moral bozucu. Ancak tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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